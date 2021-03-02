桃園醫院日前爆發院內感染，40天後正式重啟，3院全面復工，門急診量恢復至9成，醫護人員士氣大增，對未來更有信心，桃醫院長徐永年也擔任高端疫苗受試者，目前已是施打疫苗後的第8天，每天都會記錄身體狀況，目前並無紅腫、發燒、疼痛的現象。

談到是否鼓勵院內醫護人員一同擔任受試者，徐永年說，雖然並不知道目前接受測試的醫護人員有多少，但聽說有不少醫護人員共同加入，也表示測試完後會和大家分享測試狀況及是否有副作用，讓大家參考要不要一起投入測試。

桃園市長鄭文燦也說，衛福部以及中央疫情指揮中心有針對疫苗施打的十種類別排定了順序，桃園市府會百分之百按照中央的順序來推動。在先前已經把所有的名冊完成造冊，11家急救責任醫院醫護人員幾乎都有參加這項疫苗接種計畫，相信醫護人員站在第一線應該要優先被保護。

對於未來的疫苗接種很有信心，鄭文燦說，將來衛生福利部跟中央疫情指揮中心一定會選擇最好的疫苗，推出最佳的施打順序，最終是希望整個社區擁有集體的免疫力，讓病毒感染的風險降到最低。

(中時 )