中壢車站。（鐵道局提供）

桃地計劃路線圖。（鐵道局提供）

耗資1048億的桃園鐵路地下化工程將啟動。交通部鐵道局今日表示，預計今年底完成審議，明年1月公告標案，明年4月主體土建標開始施工，預計分兩階段通車，最慢2030年7月全線通車。

台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫，去年9月2日奉行政院核定綜合規劃報告，計畫路線北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋南至桃園市平鎮區台66線，改建3座既有車站桃園、內壢、中壢，新建5座通勤車站鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮，全長17.9公里，總建設經費約1048億元，計畫期程至2030年底，分2階段通車，第1階段桃園、內壢及中壢站預計2029年4月通車，第2階段其餘5座通勤站，預計2030年7月通車。

鐵道局規劃，該案設計標共分3標，包括土建2標及機電1標，2021年1月已全部決標全面啟動設計，預計2022年起陸續辦理工程標發包作業。

另考量施工期程長達9年，為呼應早日通車啟用之民意訴求，行政院於2019年10月24日核定「增設台鐵鳳鳴臨時站建設計畫」，計畫總經費6.1億元，預定於2024年完工後通車啟用，較桃地計畫規劃之鳳鳴永久站，可提早6年以上提供大眾運輸服務；另於2020年8月3日核定「增設台鐵平鎮臨時站建設計畫」，計畫總經費4.9億元，預定於2026年完工後通車啟用，較桃地計畫規劃之平鎮永久站，可提早4年以上提供大眾運輸服務。

鳳鳴臨時站採無人簡易站型式規劃，設置兩岸壁式月台，CH01標鳳鳴臨時站工程經費約4.15億元，已於2020年11月15日正式開工，目前正施作工區圍籬架設，預計2021年3月施作擋土排樁，後續尚有系統機電工程將於2021年陸續發包。

平鎮臨時站計畫已於2020年12月啟動設計作業，為整合未來與桃地計畫永久軌施工界面以節省施工衝突衍生經費及縮短桃地計畫工期，需先代辦桃地計畫先期工程，所需經費約6.9億（含軌道工程5.6億、系統機電工程1.3億），先期工程預計2021年10月開工。

(中時 )