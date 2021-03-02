新北市八里垃圾掩埋場前場長鄭傑文，為讓電腦業者取得標案，將近20萬元的標案拆成2件不到10萬元的小標，規避「政府採購法」公開招標規定，台北地院認定涉犯《貪污治罪條例》圖利罪，今（2）判鄭5年4月徒刑，褫奪公權2年，可上訴。

另外，北院判被圖利的電腦業者吳重九1年4月徒刑，受鄭傑文指示造假驗收單的約僱人員吳承鴻，則被依偽造文書罪判刑1年。

檢方起訴指出，八里垃圾掩埋場2014年間節能標案，要採購新型電腦設備監測廠區用電量，標案總金額近20萬元，超過《政府採購法》規定的10萬元限制，必須公開招標。鄭傑文的妻子與吳重九在同一所高中任教，2人因此相識，鄭為讓吳得標，將標案拆分成軟、硬體2件，每件都是9萬多元，剛好規避法規。

吳重九取得標案後，鄭傑文為讓吳盡快請款，指示吳承鴻在工程還沒驗收前，就先在驗收單上簽名蓋章。由於此標案在拆單時，會計人員就提出質疑，有內部人員得知此事，認為鄭圖利特定廠商，向檢廉檢舉，全案因此曝光。

(中時 )