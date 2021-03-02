日本股市周二收低；部分投資人趕在本財年結束前，以及在指數大幅反彈時進行獲利了結。

周二日經225指數收跌255.33點或-0.86%，為29408.17點。東證一部指數跌7.63點或-0.40%，為1894.85點。兩個指數在前一天的周一皆漲逾2%。船運和空運部門為33個部門當中的最大輸家，全日空控股跌2.13%，日本航空跌3.48%。

日經周二有60檔個股上升，161檔下滑。

日本本財年即將在三月底結束，投資人即將關閉帳簿，並且試圖在日經過去一年16%漲幅中進行獲利。

三井日聯資產管理人Ishigane指出，不預期股市會進入下行，但是至今已經上漲很多，市場將需要至少一個月時間進行重整；另外由於目前剛好在財年結束前，日經指數本月可能進入橫盤震盪，但是市場有可能在下個月出現「爆發」。

網路公司Z控股集團跌4.82%，為日經表現最差個股。儘管該軟銀子公司概述了未來五年投資新技術5000億日圓(約47億美元)的計畫。

輪船建造商三井E&S控股跌4.09%，為日經表現次差個股，其次為NTT數據，跌3.8%。

(時報資訊)