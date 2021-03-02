鳳梨議題持續發酵，農委會主委陳吉仲2日特別召開「鳳梨產銷進度及我國農業貿易說明」的記者會指出，在國內企業、加工業、通路業等「搶救鳳梨」下，採購數量已經超越2020年銷往大陸的量。

對大陸突然禁銷鳳梨，是否會告到WTO？陳吉仲指出，還是希望能透過兩岸協議、透過兩岸防檢疫管道，雙邊坐下來協商解決。

陳吉仲表示，不希望防檢疫技術成為非關稅貿易的障礙、甚至成為暫停輸出的手段，對兩岸關係、對兩岸農民與消費者都有害，希望可以在國際貿易的規範下進行討論。

陳吉仲也進一步針對國產水果外銷方面指出，從2016年開始，台灣農產品外銷新南向國家的金額是逐年增加，2019年外銷量值達到229萬公噸、新台幣1,726億元，創下歷史新高，其中，生鮮水果出口有10.4萬公噸、新台幣57億元，也是歷年出口新高。

陳吉仲也提出數據指出，生鮮水果近3年每年平均外銷約9萬1千公噸，其中出口大陸占約80％，為了避免市場過於集中，持續輔導業者努力經營其他市場，2020年水果外銷香港、日本、韓國、美國等市場分別較2019年成長68％、37％、75％、210％；其中，鳳梨、蓮霧及柚子等出口到大陸以外市場也成長164％、77％及147％。

(工商 )