漢翔2架新式高教機原型機-勇鷹號A1及A2研發試飛測試，2日首度公開亮相！漢翔董事長胡開宏還親自同乘勇鷹號A1原型機的後座教官位置，以實際行動，親身體驗其性能，證明新式高教機性能優異，後續將依專案期程，完成各階段的試飛驗證及交機任務。

2020年是「國機國造」豐收的一年！總統蔡英文去年6月22日親臨主持勇鷹號A1原型機首飛展示典禮，見證國機國造的重要時刻，也肯定漢翔對研製新式高教機的努力與貢獻，而勇鷹號A2原型機，去年12月25日也完成首飛的重要里程碑。

胡開宏在發表同乘勇鷹號心得時表示，他再以飛行員的身分，親自同乘，以實際行動，證明新式高教機性能安全可靠，展現國防自主自研自製的能量。

新式高教機首飛成功以來，這段期間在全體同仁努力之下，如期如質進行測評，及今年底交機任務，他感謝空軍及中科院的協助，並感謝民航局爭取增加試飛時段，及在歷任漢翔董事長的領導與同仁努力之下，一棒接一棒地，完成國機國造的神聖使命。

尤其，去年全球遭逢新冠肺炎疫情的肆虐，全世界所有產業都面臨極大營運危機，受創嚴重的航空產業，更為疫情的「重災區」，加上波音B737Max停飛的影響，國際航空產業景氣，更是低迷，航空產業營運迄今仍未有起色。

不過，胡開宏秉持「危機即是轉機」的管理哲學，趁此機會祭出「開源、節流、深蹲」三大策略，促進公司轉型，全力爭取軍用業務及內需的科技服務商機，在軍民專案截長補短下，公司的營運達標，實現了對公司同仁「不裁員、不減薪、不放無薪假」的承諾。

胡開宏認為，新式高教機是凝聚航空產業能量的開始，未來將藉發展高教機所蓄積的能量，以初教機與下一代戰機為主軸的持續發展，提升整體自製率，期待國內產製能力，完全滿足空軍需求。

展望未來，漢翔除拓展飛機製造本業外，將以拓展核心產業、跨足關聯產業、開發互補產業等為原則，創造產業效益，進而擴大航空業者國際接單能量，期待能攜手國內航空產業，展現深耕台灣，放眼世界的營運成果。

(工商 )