對於最近的鳳梨事件是否為兩岸復談的契機？淡江大學大陸研究所教授趙春山認為，台灣最重要的是表達想談的意向，而想不想談，在蔡總統心裡。他提起馬習會，表示當年馬運氣很好，沒有川普，否則恐生枝節，而美國現在態度是希望兩岸去談。

趙春山今（2）日受邀在黃暐瀚的廣播節目《POP撞新聞》談鳳梨事件是否為兩岸復談契機時，發表上述的看法。

趙春山認為，如果兩岸領導人真的想坐下來談，沒有甚麼問題是不能解決的，這是從馬習會的經驗來的，當時幕僚都說這個不行那個不行，到最後拍板定案就去了。

趙春山指出，民進黨政府態度也有所改變，尤其整個國安團隊改組釋出訊息，邱太三本來就是很溫和的人，把陳明通調到國安局，是向對岸釋出訊息，台灣現在把兩岸關係放在國安首要問題。

復談當然也有國際因素，趙春山點出，現在美國總統是拜登，如果是川普的話，情況不一樣，川普怎會希望你去談呢？而現在美國希望兩岸去談，美國不介入，而且球是在北京那邊，美國已經講得很清楚了。

趙春山強調，台灣要想一想，如果不進入談的過程，中美到時候一定會恢復戰略對話，台灣問題就由中美決定，台灣就Outside了。

趙春山認為，這跟馬總統不一樣，當時馬習會，馬運氣很好，沒有川普。當時如果有川普，他有任何要求，馬英九怎辦？

趙春山強調，現在兩岸要談，當然最好是在九二共識基礎上，可能有幾種結果，一是接受九二共識，不然就建立新共識，否則會談就沒了。

(中時新聞網)