對於消費者來說，相機性能表現已經是許多人在選購手機時，最主要考慮的要素之一，因此參考第三方機構的評測，也是不少人的選擇。相機評測機構DxOMark稍早前公布了三星Galaxy S21 Ultra（Exynos版）的相機、螢幕以及音效評比。在相機評比中，整體僅獲得121，不僅沒有衝上前段班，還落後Galaxy S20 Ultra（Exynos版）的成績，令人感到相當訝異！

根據DxOMark公布的評測結果，Galaxy S21 Ultra（Exynos版）的相機表現獲得總分121的成績，在手機相機排名中位列第17（前置鏡頭的評測尚未出爐），對比首位華為Mate 40 Pro+總分139的成績，有一段差距。也比Galaxy S20 Ultra(Exynos版)126分（位列第10）來的低一些。

DxOMark Galaxy S21 Ultra相機評測分數。（摘自DxOMark官網）

DxOMark Galaxy S20 Ultra相機評測分數。（摘自DxOMark官網）

細看Galaxy S21 Ultra的相機評測成績，區非不同項目來看，拍照、變焦、錄影各別獲得128分、76分、98分，對比Galaxy S20 Ultra在這三個項目分別取得128分、88分、106分相比，很明顯可以看見落差是出現在變焦性能與錄影性能上。三星Galaxy S21 Ultra首次採用雙長焦鏡頭的解決方案，取代了Galaxy S20 Ultra等效焦距為103mm的潛望式長焦鏡頭，其中70mm鏡頭進行中距離拍攝、240mm鏡頭則用以實現極遠距離的變焦。DxOMark指出在Galaxy S21 Ultra變焦範圍內的細節呈現並不好，相片細節出現了較多偽影（artifacts，也就是只能明顯看出模糊、漩渦、五官位等經過人為加工的痕跡）。

另外在錄影性能上，Galaxy S21 Ultra則是在Texture、Noise等項目明顯落後於Galaxy S20 Ultra。DxOMark指出，錄影時Galaxy S21 Ultra可以明顯看見部分細節紋理的浮動狀態，且是經實驗室驗證的結果，而這也正是Galaxy S21 Ultra錄影上較為明顯的弱勢。

另外，可留意的，在台灣販售的Galaxy S21 Ultra是採用高通Snapdragon 888處理器的版本，而非搭載Exynos 2100處理器（DxOMark測試版本）的款式，因此實際上的相機表現，可能兩者之間會略有差異。

(科技)