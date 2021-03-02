37歲女星劉香慈2016年和藥廠高層Vick結婚，育有大兒子Teddy和小兒子Enzo，身為二寶媽的她常在臉書分享當人母日常，昨(1日)她難得曬出跟小兒子共浴照片，可見她跟孩子上半身都沒穿，頭髮微濕，劉香慈抱著兒子貼臉合影，網讚是最美畫面。

劉香慈早年客串民視《家有日本妻》出道，2010年她演出《新兵日記》被封為最美士官長，她在戲裡雖然包緊緊，但其實上圍深藏不露，擁有32D、24、36火辣身材，5年前她嫁給藥商總經理鍾威凱（Vick），陸續在2017、2020年生下一子，成為4口之家。

劉香慈曬跟小兒子共浴照。（圖／翻攝自劉香慈 Chantel Liu臉書）

從女神變媽媽，劉香慈去年帶兒子接受雜誌專訪，透露大兒子Teddy雖然愛哭，但嘴巴相當甜，總稱呼她是公主，兩個兒子都是她的前世情人，她稱Teddy是「小情人」，Enzo則是「小老公」，因為小兒子越大越像她先生。去年她剛生完兩個月就分享掀衣服美照，不僅肚子上沒妊娠紋，一雙美腿也依舊纖細，被網友讚根本不像生過二胎的媽媽，而劉香慈透露她產後就積極重拾健身計畫，每周2次瑜珈加2次重訓，她還主動要求教練增加運動強度。

劉香慈一家四口。（圖／翻攝自劉香慈 Chantel Liu臉書）

劉香慈更透露，當媽媽後每天生活都繞著孩子跑，像打仗一樣，吃飯都是用吞的，幾乎無法細嚼慢嚥，話雖如此，愛孩子的她不排斥生第3胎，只因她的童年時光也有弟弟、妹妹，雖吵吵鬧鬧，長大卻很感謝爸媽當時生下弟妹陪她。昨她曬出和小老公洗澡合影，寫下：「我們的美好時光」，粉絲讚：「好溫馨的畫面」、「母愛是最美的」、「一起洗澡也是一種快樂的享受，真的很幸福哦！」、「當媽媽真的辛苦了」。

(中時新聞網)