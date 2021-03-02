除新設自行車道跨橋外，一併將新海橋至新月橋間原自行車道寬度不足3公尺路段，拓寬至雙向4公尺，加強夜間照明系統及安全欄杆。（高灘處提供／李俊淇新北傳真）

新北市高灘處為提升安全自行車騎乘環境，在塔寮坑溪下游臨大漢溪處新建一座淨寬4公尺的雙向自行車道跨橋，而新海橋至新月橋間原自行車道寬度不足3公尺路段，拓寬至雙向4公尺，並加強夜間照明系統及安全欄杆，總工程經費4600萬，目前已完工並開放通行。

大漢溪左岸自行車道總長24.7公里，起點於三重，中途行經新莊、板橋、樹林、鶯歌等行政區，終點與桃園大溪相連，平均每月超過上萬自行車族騎乘，使用率高。

高灘處指出，跨越塔寮坑溪自行車道路段，原本使用重新堤外道既有道路路側空間，受限路幅致自行車道寬度不足2公尺，民眾騎乘該路段雙向交會時容易發生危險。最後向體育署前瞻經費，克服困難於塔寮坑溪下游臨大漢溪處新建一座淨寬4公尺的雙向自行車道跨橋，並將原有臨道路側自行車道動線改道至臨河岸側。

除新設自行車道跨橋外，一併將新海橋至新月橋間原自行車道寬度不足3公尺路段，拓寬至雙向4公尺，加強夜間照明系統及安全欄杆，大大提升原有自行車動線安全。

騎自行車通勤的陳小姐表示，這段自行車道開放前，騎在重新堤外便道旁之自行車道感覺非常具有壓迫感，且騎車上下橋往往耗力耗時，對於河岸側新設動線騎乘環境平整寬敞又舒適，非常有感。

(中時 )