根據香港政府的一份聲明，香港當局正在研究是否允許「特殊目的收購公司」（Special Purpose Acquisition Company，SPAC）上市，顯示原本主要在美國盛行的SPAC上市熱潮可能擴大為全球現象。

SPAC是一種沒有營運業務的空殼公司，唯一的目的是透過首次公開發行（Initial Public Offering，IPO）募集資金後，專門去收購有前景的未上市公司，等同讓被併購的公司能夠借殼上市；換句話說，SPAC是一種讓私人企業能夠「借殼上市」的公司。

目前為止，多數SPAC是在美國上市。根據Dealogic資料顯示，2021年的1～2月SPAC上市已集資600億美元，超過2020年全年集資金額的70％。

根據1日傍晚發布的聲明，香港證券及期貨事務監察委員會及香港交易及結算所有限公司1日對一香港金融界高層人士論壇發布簡報，說明有關SPAC掛牌的最新進展。

由香港財政司司長陳茂波擔任主席的金融領導委員會已要求上述兩個機構進一步探討合適的上市製度以加強香港作為國際金融中心的競爭力，同時保障投資大眾的權益。

陳茂波2日接受採訪時稱，港府正認真考慮允許SPAC上市。

包括香港首富李嘉誠的小兒子李澤楷在內的幾位香港大亨，已經成立或打算設立SPAC。

據路孚特數據，即使沒有SPAC，2020年香港仍是全球第二大最受歡迎的上市地點，交易價值312億美元，那斯達克市場為513億美元。

(工商 )