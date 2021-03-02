持續擴充海外市場版圖，加大循環經濟領域，台泥集團2日啟動2021年徵才計畫，將擴大人才招募；台泥指出，除土耳其、葡萄牙及非洲象牙海岸等海外市場需國際化人才；其他的徵才計畫，則鎖定「再生能源」、「綠電儲能」、「廢棄物再利用」等「循環經濟」領域人才，以此宣告全力轉型綠色企業的決心。

台泥指出，今年的人才招募並未限定多少名額，不過，應不會少於去年的800人。

在國際人才需求上，台泥2018年底與土耳其最大水泥集團OYAK合作，共同揮軍歐非中東市場，目前版圖已經擴展到土耳其、葡萄牙及非洲象牙海岸等地，而為統籌歐洲及非洲等地的海外市場，台泥已在荷蘭阿姆斯特丹設立歐洲營運中心。

全力轉型綠色企業，已是台泥集團的核心目標；台泥及關係企業已跨足「碳捕獲技術」、「再生能源」、「綠電儲能」、「廢棄物再利用」、「AI智能製造」等領域。其中，台泥近二年積極投資的能源事業一環，包括彰濱工業區的第一期2MW太陽光電廠及第二期10.1MW，以及陸域型風力發電機組共21.6MW。

另外，台泥集團也陸續取得台灣首座漁電共生案場，「台泥嘉謙綠能嘉義漁電共生案」，2020年已正式動工；台泥綠能公司攜手雲朗集團，也將在知名少棒故鄉台東縣延平鄉紅葉村，打造全台灣第一個結合地熱的再生能源、永續觀光與地方共生共榮的示範園區。

而為深化鋰電池事業發展，台泥成立全資子公司台泥 循環能源科技，已與國際中橡子公司能元科技進行股份轉換，二者合體，全力搶攻國際接單。

台泥董事長張安平指出，台泥企業團2021年徵才計畫，是以「每個人只有一個國籍─地球」為題，號召有意投入「循環經濟」的青年加入台泥，為地球永續貢獻己力。

張安平強調，疫情改變了市場的格局，但無法改變這幾年來台泥所訂下的目標，台泥的責任，就是不斷找尋各種人與大自然互動循環的方式，走在規格的前面，呼應社會的期待，尋找更多美好的可能性。

(工商 )