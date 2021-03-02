上萬顆又大又紅的牛番茄，半小時內全被採光。（楊石旭提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣朴子市種植牛番茄的林金地夫妻，過年期間逢果菜市場休市，年後各地集中上市，導致批發價跌不敷成本，為回饋曾幫他賣菜的朴子市文化里長楊石旭及網友的相挺，上個月底開放民眾免費自採，吸引逾百人到場，上萬顆又大又紅的牛番茄，半小時內全被採光。而未成熟的牛番茄，近日慢慢熟透，這周日將加碼開辦第2場。

林金地說，牛番茄前陣子因產量過剩，運到果菜市場，一定會賠錢，後來想說全部銷毀。只不過最近氣候穩定，少發生病蟲害，每顆牛番茄鮮甜多汁，外觀也「水噹噹」，畢竟花了不少心力種出來，丟掉可惜，乾脆大放送，感恩這幾年幫他助銷蔬果的里長伯及網友。

林金地在近3分地的農田，種植5000株牛番茄，原本打算請3、4個工人採收，再裝箱送至楊石旭的里長服務處，讓想吃的民眾可以過去拿。楊石旭說，林金地光是因牛番茄，就賠了不少錢，不捨他再花好幾千元請工人，於是決定舉辦採果體驗，邀請有興趣的民眾自己來採。

楊石旭笑說，原本當天計畫2個鐘頭結束，結果一下子來了上百人到場，不到半小時就被採收一空，每人至少提了2大袋回家，應該都有上百台斤，甚至有一位民眾為了參加採果活動，特地從高雄開小貨車來載，該民眾不斷強調：「放心，划得來啦！」

近來牛番茄價格回升，林金地還是決定將上次未採收完的牛番茄，繼續提供給民眾免費採。楊石旭說，這周日下午2點半至3點，將舉辦第2場採果樂，民眾需自行準備袋子或塑膠桶，現場不提供。

原本當天計畫2個鐘頭結束，結果一下子來了上百人到場，不到半小時就被採收一空。（楊石旭提供／張毓翎嘉義傳真）

參加採果樂的民眾特地買了包子謝謝林金地夫婦的大方慷慨。（楊石旭提供／張毓翎嘉義傳真）

參加採果樂的民眾特地買了包子謝謝林金地夫婦的大方慷慨。（楊石旭提供／張毓翎嘉義傳真）

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