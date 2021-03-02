大陸上周以台灣鳳梨多次檢出介殼蟲為由，宣布3月起全面暫停台灣鳳梨進口，農委會喊出以10億加強國內外行銷來穩定鳳梨價格，農委會表示，截至目前國內外團體及個人訂購、加工需求、外銷等統計已達4萬1687公噸，超過去年鳳梨銷陸總量，也鼓勵外銷業者不要任意殺價，以免影響後續外銷。

農委會今(2)日下午臨時召開「我國農產貿易相關作為」記者會表示，因應大陸全面暫停進口台灣鳳梨，截至目前國內外團體與個人訂購、加工需求及外銷統計已達4萬1687公噸，已超過去年鳳梨出口大陸的總量。

農委會主委陳吉仲表示，根據業者別訂購鳳梨的數量統計，截至今日中午企業及個人訂購約7187公噸、加工業者19家1萬5000公噸，手搖飲業者14家4500公噸，量販及通路行銷1萬公噸以及外銷及海外團購5000公噸，總計4萬1687公噸，距離5萬公噸的目標已達8成，希望能將產地價格維持在過去2年的平均水準。

陳吉仲也呼籲外銷業者不要任意殺價，以免未來外銷市場受到影響。

陳吉仲也指出，109年雖然受全球新冠肺炎疫情影響，出口金額49.1億美元較108年衰退11.9％，但重要市場如美國，加拿大及新南向國家澳洲與新加坡仍分別成長7.5％，3.4％，1.8％與4.1％。

媒體問到針對本次暫停鳳梨進口一事是否向WTO提告？一般來說都是進出口雙方先坐下來討論，若沒有共識才有可能進入WTO的紛爭解決機制，目前看來有望可以解決，只是對岸用防檢疫障礙來片面暫停我農產品的雙邊貿易，絕對會造成兩岸民眾權益都受害，已再行文陸方希望可以透過視訊討論，目前在等對方回應，

(中時 )