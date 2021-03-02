韓國現代汽車2日表示，儘管疫情依舊，但韓國國內銷售業績強勁，2月銷售量年增6.7％。現代子公司起亞也宣布，2月銷售量也年增7％。

韓國最大汽車製造商現代汽車，2月共售出30餘萬輛，高於一年前28萬多輛，前拜旗下休旅(SUV)車款受到市場喜愛，其中包括現代的Palisade與高檔品牌Genesis的GV70與GV80。同時，這些熱銷車輛在韓國國內，從近4萬輛成長33％至5.2萬輛。海外銷售量也從24.2萬輛成長2.5％至24.8萬輛。

現代汽車表示，將繼續推進旗下高檔車品牌Genesis，並提升純電能IONIQ品牌的全球銷售業績。

現代汽車2021年目標是銷售416萬輛汽車，比2020年的374萬輛還要增加11％。

至於韓國第二大汽車製造商，同時也是現代子公司的起亞2日也宣布，由於SUV車款韓國國內搶手，2月銷售量也年增7％。

起亞在2月共賣出約21萬輛汽車，高於2020年的19.6萬。同時，國內銷售量從2.8萬輛增加31％至3.7萬輛，而海外也從16.7萬輛增2.9％至17.2萬輛。

起亞銷售業績目標，2021年希望賣掉292萬輛，到時若成真的話，將比2020年的260萬輛還要增加12％。

(時報資訊)