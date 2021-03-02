第一金(2892)旗下第一銀行持續於北美地區拓點，宣布休士頓分行已於當地時間2月26日正式開業，成為首家於美國德州設立分行的國銀。而在休士頓分行開業後，一銀海外據點拓增達40處的里程碑，續居公股銀行之冠。

德州為美國第2大經濟體、全美最大出口州，近年因農、工、服務業等產業穩定成長，成為美國經濟及貿易成長迅速的大州之一。友善的投資環境、宜人的氣候與生活條件，更吸引眾多科技企業將總部遷移到此。

而台灣與德州經貿互動日趨密切，許多上市櫃台資大廠於當地持有重要投資，市場發展前景良好，且休士頓更是美國石化、能源、醫療、航太中心，渠等產業供應鏈相關企業集結於此，與美國東西兩岸產業型態有別，深具區域特色。

考量全球疫情未歇，一銀休士頓分行開業儀式簡單隆重，休士頓市長Sylvester Turner透過賀詞獻上祝福，並頒布2021年2月26日為「一銀休士頓分行日」表示歡迎。一銀董事長邱月琴、總經理鄭美玲以錄影方式期勉分行團隊為當地經濟盡份心力。

一銀自1899年成立以來，在海外據點的拓展成為同業領頭羊。該行表示，未來將藉由串聯紐約、洛杉磯2家分行與美國子行，布建更完整綿密的美國金融服務網，提供在地台商與華僑最優質的一站式跨境整合金融服務。

展望後市，一銀指出，未來將以「跨域創新．永續第一」為經營主軸，在數位時代下打造永續經營基磐，整合集團通路拓展業務版圖，逐步擴充海外市場，並期望串聯海內外經營據點，提供加值型跨境金融服務，為全球客戶提供堅實後盾。

(時報資訊)