點麻辣鍋外送被燙到，竟客訴成功，還拿到全額退款，老闆超傻眼！一名經營火鍋店的老闆在臉書社團抱怨，他接到UberEats的客訴單，因一名女性顧客點鍋被燙傷，UberEats承擔退費，並發函要求餐廳檢討。網友也傻眼，直呼這奧客根本想白吃白喝！

「那以後點涼麵太涼，是不是也可以客訴吃完就感冒了」，原PO在「爆怨公社」秀出UberEats來函，指1日的這筆訂單，顧客點了一份麻辣鍋，不料「因食物溫度過高而受傷」，向平台客訴。

費用由UberEats吸收，卻也發函提醒餐廳，「在此請您留意，如未來再收到對貴餐廳的類似事件，我們會考慮檢討相關對策。」

老闆直覺對方根本就是想吃霸王餐，「我們是賣火鍋的，火鍋不燙怎麼叫火鍋，想吃免費的理由一大堆，白眼都翻到後腦勺了。」網友們附和喊扯，「好一個客戶至上，都不先搞清楚怎麼回事」、「下次外送火鍋溫的」、「雞排也不能太燙，還有甜不辣，免得燙傷顧客」。

不過也有網友緩頰，認為是不是店家提供的容器導致顧客取餐的時候被燙傷，不見得是食用時，若店家提供完全不耐熱的塑膠袋或紙碗，在高溫下確實會發生問題。

(中時新聞網)