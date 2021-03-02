點麻辣鍋外送被燙到，竟客訴成功，還拿到全額退款，老闆超傻眼！一名經營火鍋店的老闆在臉書社團抱怨，他接到UberEats的客訴單，因一名女性顧客點鍋被燙傷，UberEats承擔退費，並發函要求餐廳檢討。網友也傻眼，直呼這奧客根本想白吃白喝！
「那以後點涼麵太涼，是不是也可以客訴吃完就感冒了」，原PO在「爆怨公社」秀出UberEats來函，指1日的這筆訂單，顧客點了一份麻辣鍋，不料「因食物溫度過高而受傷」，向平台客訴。
費用由UberEats吸收，卻也發函提醒餐廳，「在此請您留意，如未來再收到對貴餐廳的類似事件，我們會考慮檢討相關對策。」
老闆直覺對方根本就是想吃霸王餐，「我們是賣火鍋的，火鍋不燙怎麼叫火鍋，想吃免費的理由一大堆，白眼都翻到後腦勺了。」網友們附和喊扯，「好一個客戶至上，都不先搞清楚怎麼回事」、「下次外送火鍋溫的」、「雞排也不能太燙，還有甜不辣，免得燙傷顧客」。
不過也有網友緩頰，認為是不是店家提供的容器導致顧客取餐的時候被燙傷，不見得是食用時，若店家提供完全不耐熱的塑膠袋或紙碗，在高溫下確實會發生問題。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。