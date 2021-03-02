若想要尋找戀愛對象，或想要步入婚姻的人，都很好奇自己的感情運如何，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，水瓶座、天秤座、獅子座在2021年桃花運、婚運非常旺，單身的人在「最佳愛情月」有機會邂逅命定對象，有伴的人感情非常穩定，適合在今年步入婚姻，有嫁娶計畫的人可好好把握今年。

▍第三名：水瓶座

2021年水瓶有大吉星「木星」守護命宮，今年算是心想事成的一年，只要水瓶有意願，愛情自然也是順利甜蜜。單身者今年可以認識好對象，可能是你的合作搭擋、公司同事或客戶，之前沒有太多交集的人，在今年會經常接觸，因而日久生情，彼此以結婚為前提交往。有伴者，你們的關係將能大幅度進展，可能是見家長、結婚、買房、或是有懷孕消息。

2021最佳愛情月：陽曆5月、7月。

▍第二名：天秤座

2021年，幸運之星「木星」進入天秤的愛情宮，單身的天秤將擁有天賜良緣的桃花好運，過去其實你不是不想談戀愛，也並非沒人追求，只不過你總是遇不到符合自己條件的對象。幸好2021你的戀愛運暴漲，好的對象滿滿皆是，任你挑選，很容易就能邂逅真命天子、真命天女。有伴者，木星進入愛情宮也象徵子女運，有打算備孕的天秤可別錯過2021年。

2021最佳愛情月：陽曆3月、8月。

▍第一名：獅子座

今年木星進入獅子的婚姻宮，獅子的愛情運終於苦盡甘來，2021就是你的婚嫁年。獅子在今年想要結婚、想要感情定下來都非常有機會，特別是到了適婚年齡的獅子，請加快你們結婚的腳步，不要再錯過好姻緣了。而有伴的獅子，和情人相處非常融洽，甜蜜的模樣令人羨慕，若各方面條件都已成熟，就能考慮跟對方攜手步入婚姻。

2021最佳愛情月：陽曆3月、6月、10月。

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(中時新聞網)