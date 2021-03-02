瑤瑤（黃喬歆）從節目《我愛黑澀會》出道，擁有魔鬼身材及搞笑性格，讓她有一票死忠粉絲力挺，日前在Instagram曬出與愛犬Pinpong合照時，一對傲人北半球及深邃事業線全出來見客，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

瑤瑤在Instagram曬出與愛犬Pinpong的影片及照片，影片中只見她趴在地毯上，一雙無辜的水汪汪大眼直盯著鏡頭，愛犬Pinpong則在後方咬著黃色小球玩耍，下一張照片則讓網友眼睛大吃冰淇淋，瑤瑤曬出與Pinpong自拍照，只見她單閉右眼，對著鏡頭擺出甜美微笑，一對傲人北半球幾乎要將粉色小背心撐破，深邃事業線更是一覽無遺，讓人看得臉紅心跳。

對此，網友也紛紛留言：「瑤瑤你笑起來好美、好療癒」、「這魔鬼身材太水了」、「瑤瑤還是要這樣大秀性感才對」、「太羨慕Pinpong有這麼漂亮的主人了」，對她的火辣身材讚不絕口，她也透露Pinpong玩的小黃球是男友新買的玩具，直呼：「爸爸買了新球球，每天玩不完的胖胖」，對愛犬自然流露出濃濃母愛。

瑤瑤和韓籍男友李振遠穩定交往3年，常在社群網站上公開放閃，不過因為文化差異難免吵架，她表示男友為她改變很多，也坦承自己是運氣好才遇到現任男友，但不忘奉勸對韓國歐巴有迷思的女孩們要看清楚，強調「爛的人真的非常多」，此外長久相處下來，男友家長也把她當女兒一樣看待，讓她表示：「很幸運可以遇到男友一家」。

(中時新聞網)