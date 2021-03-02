身為流行天后的蔡依林（Jolin），每次現身的造型都能驚豔眾人，40歲的她不管臉蛋還是身材，都維持最好狀態，近日，她替雜誌拍攝的全新照片曝光，超兇身材讓網友看了都快噴鼻血。

蔡依林近日替時尚雜誌拍攝寫真，完美駕馭多套造型，而她也在社群網站分享美照，其中她穿上黑色緞帶背心，胸前開超深V，讓渾圓胸型全看光，帥氣中又帶點女人味，她也俏皮寫下「上班女郎」、「大頭大頭下雨不愁」。

蔡依林最新寫真超火辣。(圖／翻攝自IG)

粉絲看了都狂讚：「卧槽太美了吧」、「長輩營業了」、「太辣了！會影響上班」。素有「國際蔡」美名的蔡依林，去年底推出《甜秘密》的MV大獲好評，導演廖人帥也在臉書發文報喜，公開該MV一口氣收到五個國際影展獲獎的好消息，分別為歐洲電影攝影獎、紐約攝影獎、倫敦國際⾳樂錄影帶⼤獎、柏林國際電影節最佳攝影指導、義⼤利維蘇威火⼭國際電影節最佳攝影指導。

同時，他也感謝並恭喜Jolin，「我們一起努力讓華語流行音樂被全世界看到、聽到」。而已40歲的蔡依林，擁有不科學的凍齡臉蛋和凹凸有致的火辣身材，她也曾透露維持膚況和體態的秘訣，就是多喝水，一天喝2800cc的水，加上她除了練舞，私底下非常熱愛瑜伽，並搭配重訓和有氧運動，養出肌耐力以及肺活量。

(中時新聞網)