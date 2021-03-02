藻礁公投議題演越烈，前文化部長鄭麗君今受訪表示，他們智庫談的是未來社會大願景，不是針對短期單一議題；她主張非核化，但一個國家的能源目標不會只有非核家園，對於發展再生能源、減碳問題，需要一整個長遠的想像。

被問到會不會參選2022台北市長，鄭麗君表示，她現階段最想做的是為台灣催生這樣的研究中心、共學的平台，目前也沒有再想這件事情。選舉不是政治人物思考自己的下一步，是台灣下一步怎麼走。

鄭麗君目前全心投入青平台的轉型工作，10月開始接任青平台基金會董事長，外界皆認為，她應該在佈局「下一步」，例如參選台北市長；鄭麗君今與媒體茶敘時指出，目前沒有在想這件事情。這次青平台轉型真的與選舉無關，受邀加入青平台的專家學者及顧問等，都沒人問她「參選」這件事，只會問她的「願景」。

她提到，上次選舉也有朋友問她要不要參選市長，但每個階段都有當時的任務在身，她現階段最想做的是為台灣催生這樣的研究中心、共學的平台，目前也沒有再想這件事情。

她說，現在台灣社會都在防疫，也有許多她敬佩的人士，看起來很多人都期待他們投入選舉。

她認為，與其大家一直討論誰適合選什麼，更期待大家一起討論台灣的下一步；因為許多人喜歡問她的下一步是什麼，所以青平台的「民主治理學院」的空間就取名為「下一步」。

對於藻礁公投議題，鄭麗君說，這要放在能源轉型下看待，歐盟已經定下「2050碳中和」，台灣的能源目標也不會只是「2025非核家園」。台灣要推動能源轉型，提升能源自主與綠能的比例。

被問到2018及今年即將舉行的幾項公投，長期投入公投的鄭麗君認為，公投的真諦，是民主社會成員基於伸入、在充足的資訊與對話下進行公共政策的決定。

她表示，2018年公投過程有政黨的動員，但資訊不足，有些人的立場被扭曲下討論，所以台灣的公投需要再深化；政府也有它的責任，必須要釋出足夠的公共資訊，讓社會可以充足的討論。她相信今年也會是公投民主試煉的一年。

(中時 )