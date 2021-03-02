氣象主播戴立綱與資深媒體人彭華幹因錄製「新聞龍捲風」結識，長達8年的友情可謂相當深厚，但即使交情再好，也難擋久病照護的辛苦。他們在近期新聞龍捲風節目中，利用即興短劇表演，詮釋長期照護的壓力。短劇中，幹哥因病需要人長期照料，照顧者立綱除了繁雜的看護工作使他身心俱疲外，每個月40,000~70,000元的醫療支出更是壓得他喘不過氣。兩人因表演投入，獲得網上熱烈迴響，網友們認為「好有梗」、「上了網路的中天更活潑」、「被記者耽誤的演員」。

而短劇呼籲的是：與其每個月支付龐大醫療費用，更應該及早投資自己的健康，不僅省下大筆開銷，也能讓生活更有品質。像是維持規律作息，養成運動習慣，以及吃一些保養的食品。主播張若妤更是現身節目中，特別以有「台灣最美麗歐巴桑」之稱的美鳳姐為例，表示美鳳姐就曾大方跟粉絲分享過，她的「工作神器」就是大研生醫德國頂級魚油，是她平日保養的首選！

美鳳姐大方分享自己的保養秘方，就是每天吃2顆高濃度魚油。(圖/翻拍自陳美鳳 MeiFen粉絲專頁)

不僅如此，主播張若妤更做足功課，在節目中教大家如何挑選魚油。首先，要注意的是型式，魚油加工程度有分低到高，選擇加工程度高的rTG型式，可將魚油濃度提升至80%以上，讓人體更好吸收。另外，針對亞洲人所設計的顆粒大小也很重要，考量到吞嚥的難易程度，魚油顆粒並非越大越好，反而應該追求「小巧精緻高濃度」，現場更讓彭華幹「試吞」，在沒有喝水情況下，幹哥更直接表示，「很好吞誒，而且真的沒有一點點的腥味」。

提到味道，張若妤就提醒，真正好的魚油並沒有腥味，且經過冰箱冷凍後也能保持液態，不會凝固，節目中就特別做了實驗，事先將魚油冷凍24小時，再看是否能刺穿流出，果不其然，實驗成功，新鮮的魚油就算在冰凍後依然是液態模樣。而能維持魚油純淨，首要重點就是原料品質要好，選擇有SGS檢驗證明及SNQ國家品質標章、國際IFOS魚油新鮮度五顆星認證的商品，才能吃得安心。

主播張若妤做足功課，在節目上教觀眾如何挑選魚油。(圖/翻拍自新聞龍捲風YouTube)

節目中提醒了這麼多挑選魚油的注意事項，包括挑選來自德國的rTG型式魚油，小顆粒並且高濃度，Omega３要含有84％以上，也提到經過SGS檢驗Omega３要有高達95.8%，並有SNQ標章認證和國際的IFOS認證的最好。

節目最後彭華幹更忍不住爆料，每次都看老婆在網路上血拼，這次認識了這麼好的魚油，一定要回去叫老婆買起來！節目播出後，粉絲在節目下留言「年輕要保養」、「跟著美鳳姐一起吃高濃度魚油」、「立綱幹哥的節目很棒，好笑又有內容！」。

(中時新聞網)