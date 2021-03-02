對通膨擔憂的緩解，以及華爾街股市上漲帶動下，韓股從上周的跌勢中出現彈升，不過盤中在獲利回吐情形下，股市收窄了上午的漲勢。

周二南韓KOSPI指數收漲30.92點或+1.03%，為3043.87點。

韓股結束了至周一的假期，樂觀的出口數據以及華爾街隔夜的上漲，皆推升投資人信心。

美股隔夜飆升，標普500爆出近九個月最佳表現；投資人並且對1.9兆美元紓困救濟方案以及嬌生疫苗的批准感到樂觀。

周一美國十年期國債殖利率的下降，緩解了投資人對於疫情爆發後高通膨的擔憂。

得益於記憶體和汽車的成長，南韓二月出口出現連四個月的擴張。

南韓同時公布了15兆韓元(約133億美元)的追加預算，增加對中小企業的支援，以及就業的保障。

三星電子上漲1.33%；SK海力士上漲2.12%；電池供應商樂金化學和三星SDI分別上漲7.22%和1.48%。

在境內交易平台中，韓元跌0.04%，報1124.0韓元兌一美元。

(時報資訊)