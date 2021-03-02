花蓮縣府前教育處長李裕仁，去年6月涉及相關工程弊案遭羈押禁見，同年8月7日花蓮地檢署偵查終結，查出任內收受廠商交付賄款共計8萬1500元，並圖利廠商30萬元，將其起訴續押；花蓮地院詰問完畢相關證人後，已被羈押逾8個月的李裕仁，今裁定100萬元交保。

李裕仁去年6月因涉及工程弊案，被檢調約談，裁定羈押禁見，花蓮地檢署調查，李涉嫌洩露標規予特定廠商，將鯉魚潭水上運動訓練基地工程、棒球場等3個採購弊案，洩漏採購底標，並收受廠商賄款8萬1500元，圖利廠商30萬元，去年8月以違反貪汙治罪條例、洩漏國家以外秘密罪嫌提起公訴，並裁定續羈押。

採購弊案去年8月7日檢察官偵查終結起訴，地院裁定李裕仁續押3個月，11月7日再裁定羈押，今年1月7日起又延長羈押；羈押期間，李裕仁前後聲請具保3次，卻都被法院裁定駁回，甚至農曆春節也無法回家團聚，只能在看守所過年。

花蓮地院刑事庭長黃鴻達表示，先前申請具保遭駁回的原因，仍依合議庭針對個案進行狀況決定，不過李裕仁申請傳喚的重要證人目前都已到庭，交互詰問完畢，合議庭認為，如提出保證金、限制出海、出境及限制住居，足以形成拘束力，可確保後續審理順利執行，今裁定李裕仁予以100萬元交保，限制住居、出境及出海。

(中時 )