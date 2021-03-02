涉嫌犯下嘉義擄人勒贖案的李姓嫌犯在高雄市被警方擊斃，被害人為嘉義知名宮廟董事，據了解，李嫌與被害人認識，疑見對方經濟闊綽，夥同同夥籌畫綁票案，並偷偷在被害人的車子裝GPS，掌握到被害人到休閒會館按摩趁機下手。

警方表示，被害人1月24日凌晨3點多在嘉義市一家休閒會館按摩後，就被一群蒙面人押上車，被載往嘉義縣某處要求付贖金，初步了解被害人當下並不清楚對方是誰，立即連絡友人幫忙籌錢，雙方約定把錢放在嘉義監理所特定地點，綁匪一拿到錢，5點多就放人，從被擄到釋放前後不到3小時。

據了解，被害人起初並不清楚嫌犯是誰，也不太敢報案怕遭報復，因事件漸漸傳開，柯便透過友人向嘉義市警方報案，2月16日完成報案，但當時聲稱付出的贖金只有300萬元，嘉市警方隨即成立專案小組，沒多久就掌握李嫌等6人涉有重嫌，目前除已死亡的李嫌，已有4人落網，將一一帶回訊問，另1人在逃。

據調查，雖被害人對外聲稱歹徒是隨機犯案，但警方循線查出嫌犯身分時，發現兩人是朋友，曾在廟內泡茶聊天，事後更從李嫌手機發現GPS畫面，推測嫌犯在被害人的保時捷裝GPS，應是策畫已久。

(中時 )