一名女子剛經歷喪父之痛，因父母的信仰並非道教，父親喪禮沒有採用傳統引魂之類的儀式。但女子夢見爸爸說肚子餓，便與丈夫一同到靈骨塔，並請丈夫指導用道教的方式祭拜。不料，婆婆得知後竟然說，宗教是自己選的，一切苦果要自己承受，讓這名媳婦氣到當場淚崩。

一名女子在臉書社團《靠北婆婆2.0》發文表示，父親去年底過世，因為娘家父母的信仰不是道教，所以沒有採用傳統道教的一些引魂之類的儀式，但也是簡單莊嚴。然而公婆不僅沒參加喪禮，甚至連一通致意電話也沒有。

女子表示，父親喪禮後2到3周，夢到父親說肚子餓，春節前她與老公去靈骨塔祭拜父親，因為老公也常去宮廟拜拜，所以請他教道教拜拜的方法，自己也照做，希望一切能圓滿。

誰知除夕當天，婆婆竟然對女子說，她爸這也怨不得別人，宗教是自己選的，喪禮儀式是子孫輩同意的，他自己也沒來說反對，一切的苦果都要自己承受等等。婆婆更驕傲說，自己的媽媽都是因為自己常念經，才這麼有福報。

婆婆這番話讓女子氣到當場流淚，忍不住靠北：「別人的宗教信仰是妳可以批評的嗎？往生的人妳也要批評，妳誰呀！」、「像妳這種常造口業的人，念再多的經文都不會有福報的啦！」。

眾多網友紛紛回應，「哭.什麼直接嗆」、「你婆婆那張嘴真的是造口業，到時她會自己承擔」、「通常說自己有在修的，嘴都是最毒的....也發現，一些小三，都是在吃素的...」、「信什麼教重要嗎？重點是你婆婆有沒有尊重別人?可有修口德？」。

還有人建議：「跟她說：我爸己經聽到，因為他在你身後面」、「跟她説：我爸說親家母快點來。」、

(中時新聞網)