彰化縣長王惠美2018年上任以來，僅任命洪榮章擔任副縣長，另名副縣長人選懸缺兩年，年初就屢傳已找到人選，如今謎底揭曉，由曾任教育處長、副縣長的林田富回鍋，3月2日到職履新，並在主管會報中與局處首長正式相見。

彰化縣政府3月2日發布人事異動，依地方制度法規定，彰化縣政府得設置2名副縣長，目前除了副縣長洪榮章以外，因應縣政急速發展，提升服務品質，另名副縣長林田富到職履新，王惠美下午在主管會報中，期勉林副縣長加入縣府團隊後，一起為縣政打拚。

林田富現年58歲，國立台灣海洋大學海洋法學研究所法學碩士畢業，曾任彰化縣文化局長、教育處長等職務，在卓伯源縣長任內，於2011年接掌副縣長；曾任靜宜大學法律系副教授、中州科技大學副教授、亞洲大學財經法律系暨研究所副教授兼產學長、台灣美術館諮詢委員、靜宜大學教師會秘書長、靜宜大學藝術中心主任、鹿港民俗文物館董事、席德進基金會董事、中華醫養產學發展協會理事長、台灣時代文化藝術基金會董事長等職務，產官學界經驗豐富。

(中時 )