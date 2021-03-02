台北市大安區辛亥路一段一間咖啡廳今（2）日發生砍人事件，據悉，兩派人馬於咖啡店談判，但談判不順遂雙方起口角，造成9人圍毆一名34歲的男子，毆人的一方持刀狂砍被害男子，造成男腿部遭砍傷濺血，目前已緊急將其送醫，其意識清楚。詳情仍待進一步調查。

警方指出，雙方談判人馬為熟識關係，全案已掌握相關涉案人身分，晚間將陸續將涉案人員帶回警局釐清案情。

(中時新聞網)