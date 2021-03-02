北市大安區驚爆砍人案 男遭9人圍毆大腿濺血急送醫 16:402021/03/02 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市大安區咖啡店驚爆砍人案 男遭9人圍毆大腿濺血急送醫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市大安區辛亥路一段一間咖啡廳今（2）日發生砍人事件，據悉，兩派人馬於咖啡店談判，但談判不順遂雙方起口角，造成9人圍毆一名34歲的男子，毆人的一方持刀狂砍被害男子，造成男腿部遭砍傷濺血，目前已緊急將其送醫，其意識清楚。詳情仍待進一步調查。 警方指出，雙方談判人馬為熟識關係，全案已掌握相關涉案人身分，晚間將陸續將涉案人員帶回警局釐清案情。 基隆雲林浪襲海釣客 2死2傷 敗家殺老大2／不滿江湖追殺令波及老母 小弟雙槍狂射老大15彈孔 (中時新聞網) #9人 #圍毆 #濺血 #送醫 #談判 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳鎮川砸450萬求子成功喜噴淚 04:102021/03/02 娛樂新聞 全台鳳梨吃起來 法務部長：我們收容人近6萬人 14:052021/03/02 政治 陸戰隊士兵酒後性侵乾妹 女5天後尋短遭判5年半 13:582021/03/02 社會 公投風暴襲擊民進黨 人民不滿聲浪總結 進度曝光 14:522021/03/02 政治 名導王晶爆用6折價請外勞 欺負停用香港電影人回應了 11:132021/03/02 娛樂 猥褻女士官4／申訴性騷讓長官沒面子 上校逼退女士官還嗆「妳讓空軍蒙羞」 07:142021/03/02 社會 世衛警告 全球僅10％人有新冠抗體 04:102021/03/02 國際大事 台中市三車連環撞成一團 1婦人無生命徵象2駕駛輕傷 13:092021/03/02 社會 昔盜3550萬 吳柏霆居檢趴趴走 04:102021/03/02 社會新聞 新聞早班車》想當百萬YouTuber 先買點閱率 07:132021/03/02 政治 不像20歲 葉總大讚曾傳昇 04:102021/03/02 運動天地 社會熱門新聞 黑絲襪貴婦夾警本日最夯 錄影男喊燒掀眾怒 本尊找到了 - 社會 夾警黑絲襪貴婦現身 大喊滿腹委屈遭警誤導已驗傷 - 社會 影》黑絲襪貴婦BMW名車遭拖吊 與警當街扭打裙底走光 - 社會 【高雄槍戰】渾然不覺 警開19槍擊斃綁匪 阿北悠哉騎單車路過 - 社會 【高雄槍戰】畫面曝光 阿扁豪宅旁警匪互轟20槍 嫌倒斃BMW休旅車 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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