名列全國四大優良肉品市場的台中市肉品市場因市府強行要求轉型活化，並要求肉商自三月起逐月減少拍賣量1/3，嚴重影響肉商生計，也造成肉豬拍賣價較全國各拍賣市場高出1成；台中市家畜肉類商業同業公會3日緊急召開記者會，要求主管單位農業局轉型活化要有配套，否則強制減少拍賣量，會造成舊市區肉價供需失衡。

位於台中市北區的肉品市場已經營超過40年，原本計畫遷建，卻歷經三任市長都面臨民眾反對無法順利遷建；台中市長盧秀燕上任後去年6月即規劃採「現址拆建」的方式活化，預計在2021年12月市政府與民間屠宰契約到期後，將不再續約並完全拆除屠宰設備，2022年開始將仿照台北市政府將肉品市場規劃為觀光與美食市場，並開發綜合商業大樓。

但該活化案受到也是肉品市場股東之一台中市家畜肉類商業同業公會盼能有更完善的配套措施後再型活化，並在去年9月1日召開的股東常會會議決議：原地轉型活化案在未通過前，公司營運正常；在未確認股東產權並依各投資比完成土地所有權持分登記前拍賣屠宰兩項業務照常營運，轉型活化案公司可進行規劃，不可執行，且不得以任何形式辦理增資。

未料，台中市農業局逕自要求肉品市場110年3月1日起逐月減少拍賣量三分之一，此舉立即影響到台中市肉品需求；台中市家畜肉類商業同業公會理事長張國樑指出，由於強制拍賣量縮減三分之一，台中市肉品市場3月1日每公斤肉豬的拍賣價格高達77.34元，比鄰近縣市高出

近10元，也比全國平均價格70元貴7元多，造成市場供需失衡，也影響承銷肉商競爭力，對消費者也不公平。

公會也表示，此次是爭取權益，希望市長盧秀燕可以聽到肉商的聲音，否則不排除更激烈抗爭行為。

對於肉商訴求，台中市農業局表示，公司漸進式解除現有業務，為避免衝擊，落實執行規劃拍賣量，在合理價格範圍內，不刻意干預價格，讓承銷人取得成本與售價的平衡點，且鄰近地區的肉品市場已完成承接拍賣及屠宰業務準備，歡迎台中肉品市場承銷人轉往鄰近地區交易，未來肉品改由中彰投生活圈的鄰近市場供應，可確保市場供應穩定，兼顧環保與消費者市場需求。

(中時 )