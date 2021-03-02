曜越好會賺 元月EPS1元 16:402021/03/02 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 曜越（3540）因近期股價漲勢驚人，多次達到公佈注意交易資訊標準，今（2）日應主管機關要求於盤後公告最近期獲利，以利投資人區別瞭解。 經自結，曜越元月營收5.81億元，較去年同期的3.76億元，年增55％，營收在跨過損平點後，獲利出現大躍進，元月獲利不單由虧轉盈，且自結稅後純益高達6500萬元，換算每股盈餘1元，與年同期的稅後淨損100萬元表現大相逕庭。 鈞興-KY去年EPS達5.76元創新高 2日跳空漲停 利基策略奏效 三福化去年EPS 4.36元 (工商 ) #曜越 #獲利 #會賺 #EPS #因近期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北寒舍艾美酒店情人節快閃特惠 每房每晚4619元起 12:482021/03/02 生活 台股2021資本支出 破兆元 04:102021/03/02 財經要聞 《汽車股》光隆精密估去年EPS約2元 今年獲利拚回2019年水準 13:242021/03/02 財經 央行目標匯價2月底上調 Q1新台幣 不排除衝破28元 04:102021/03/02 金融．稅務 《造紙股》永豐餘去年獲利登峰 擬配息1.5元、殖息率5.5％ 07:442021/03/02 財經 《鋼鐵股》世豐2020年擬配息2元、配股1元 殖利率4.3％ 11:082021/03/02 財經 《化工股》永光1月每股稅前獲利0.11元 13:412021/03/02 財經 台積電股價強彈16元 市值攀至16.12兆元 10:042021/03/02 財經 台灣虎航 拚今年上市 04:102021/03/02 財經要聞 凱美1月自結獲利 月增1.3倍 04:102021/03/02 產業．科技 新至陞去年獲利創新高 每股盈餘首破一個股本 12:002021/03/02 財經 財經熱門新聞 房地合一2.0 三年內出售課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 嚇爆！美半導體只贏陸兩世代 甩掉老共還有招？ - 財經 大陸為稀土喊冤 工信部：稀土賣價只有土沒有稀 - 財經 公股行庫利多 將拉高配息 - 財經要聞 - 工商時報 銷量大好卻爆虧損 電動車決戰大陸 特斯拉殺手誰勝？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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