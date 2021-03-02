曜越（3540）因近期股價漲勢驚人，多次達到公佈注意交易資訊標準，今（2）日應主管機關要求於盤後公告最近期獲利，以利投資人區別瞭解。

經自結，曜越元月營收5.81億元，較去年同期的3.76億元，年增55％，營收在跨過損平點後，獲利出現大躍進，元月獲利不單由虧轉盈，且自結稅後純益高達6500萬元，換算每股盈餘1元，與年同期的稅後淨損100萬元表現大相逕庭。

(工商 )