台股2日開高後震盪向下收小黑，新台幣開盤也同步走揚，盤中最高價仍升破27.8元，尾盤央行進場調節收回全部漲幅，終場又是豬羊變色由升轉貶1.3分、為連續二交易日跌勢，收在28.319元1美元的一周以來新低，台北外匯經紀公司成交量11.84億美元。

外匯交易員指出，元宵節台股變盤狂洩498點，在經過228連續假期的沈澱後，2日開盤翻漲逾300點，指數重返16,000點之上，但隨即開始一路下殺，最後更小跌6點，未能收復上周失土。外資連假前狂賣近新台幣944億元，2日急縮至67億元，且並未匯出資金，因此新台幣仍維持偏升走勢，盤中最高價27.788元，略低於上周高點的27.772元。

外匯交易員認為，儘管時序進入月初，但出口商對新台幣升值預期不變，仍進場拋匯，支撐匯率居高，還是靠央行尾盤大力調節，將匯率硬是壓低至與台股同步收低。短線外資若未啟動匯出，在出口商拋匯支撐下，預料新台幣應是欲弱不易，續為區間偏升整理格局居多。

(工商 )