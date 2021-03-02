一項由美中研究人員所做的新研究顯示，儘管中國大陸仍可能出現超過8%的成長，但新冠肺炎疫情大流行可能讓中方付出相當於今年國內生產毛額（GDP）2.7％，也就是4,170億美元（近12兆台幣）的代價。

據《南華早報》（South China Morning Post）2日報導，中國科學院預測科學研究中心和美國堪薩斯大學（University of Kansas）的團隊說，受創最嚴重的，很可能是工業和加工業，而煤、礦石、金屬、電力，天然氣和食品生產商的產值可能下跌2.8％—5.4％。

這篇發表在《中國經濟評論》（China Economic Review，CER）上，並由同儕審查的論文指出，和全球經濟有密切關聯的產業和企業，將受到最嚴重的衝擊。他們預測，新冠大流行2021年將讓中方付出1.2％—2.7％GDP的代價。

(中時新聞網)