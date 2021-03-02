大陸宣布暫停進口台灣鳳梨，引發全台聲援，台南市長黃偉哲更提議，日前澳洲紅酒被大陸抵制時，全世界包括台灣都對澳洲紅酒擴大消費；如果澳洲可以接受台灣鳳梨，「鳳梨換紅酒」不失為一個可以試試看的辦法。對此，國民黨副祕書長謝龍介2日回嗆「別添亂了」，指澳洲檢疫較大陸嚴格10倍，台灣應該務實面對此一問題，設法提升農產品防疫水平才是。

黃偉哲還說，大陸禁止台灣鳳梨進口，看到國人展現團結，大家都在搶購鳳梨，但治本之道還是要開拓國際市場。目前已在瞭解澳洲市場對於台灣鳳梨的接受度，除了鳳梨，台南還有釋迦、文旦、芒果、毛豆等農產品，可以考慮跟澳洲擴大農業經貿合作，市府會透過外交部駐澳代表處及外貿協會積極聯繫媒合。

不過，謝龍介卻認為，台灣種植鳳梨的技術很成熟，一年到頭都有鳳梨生產，鳳梨要13個月以上才能採收，偉大的黃市長應該先搞清楚狀況，澳洲的檢疫比大陸嚴格10倍，台灣跟澳洲談了5年的農產品進口，但澳洲現在連1顆鳳梨都沒進口，黃市長說要用紅酒換鳳梨，實在「不要添亂了！」

謝龍介說，2009年台灣就已經與大陸簽署兩岸農產品防疫檢疫的協定，透過這個協定兩岸剛好可以進行協商，這個跟兩岸的政治沒有問題，因為本來就有這個協議，這次也是大陸透過這個協議通知鳳梨檢驗到介殼蟲，因此這個時候應該按部就班回歸到兩岸的協商機制，先設法提升從果農、集貨包裝廠到出口商整個一系列的檢疫工作，再透過協商看看是否可以先逐批檢驗、放行；一旦驗到有問題，就退回或銷毀。

謝龍介強調，台灣每年出口5萬噸鳳梨到大陸，大陸也有很多消費者已接受台灣金鑽鳳梨的口味，因此現在不只影響到台灣，5萬噸鳯梨在大陸零售市場也會影響很多從業人員，如果此時台灣水果不能進到大陸，包括消費者也都會受傷，應盡快協商，並提升台灣的防疫水平，進口國也不要仇恨、不要政治化。

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(中時 )