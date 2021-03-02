台灣鳳梨從3月1日起禁止外銷至大陸，台南市長黃偉哲2日表示，台南市農產運銷公司超前部署，整合屏東、高雄、嘉義的各大鳳梨產區協力產銷，一定會為農民謀求最大利益。

黃偉哲說，已與屏東、高雄、嘉義的各大鳳梨產區，達成共同協議行銷台灣鳳梨，整合銷售台灣各地鮮果，3月至5月皆有不同的地區鳳梨，皆可於台南農產運銷公司訂到其他縣市的鳳梨。而加工的銷量，可以透過開拓更多的外銷市場，擴大國內市場的消費量，例如：鳳梨酥、鳳梨果乾、鳳梨果醋或鳳梨汁等相關產品，因此，台南市農產運銷公司已超前部署，市府也將盡全力配合及處理，歡迎大家採購，一起攜手挺農民、挺台灣。

黃偉哲還說，鳳梨是具有高營養價值的水果，維生素C含量是蘋果的5倍，非常適合作為運動選手的營養補充，是CP值很高的水果。

台南市農產運銷公司總經理李芳林則表示，配合嘉南高屏的鳳梨熟成期程，3月中旬開始到5月底都可訂購台灣最好吃的金鑚17號鳳梨，民眾可上台南市農產運銷訂購網站採購，以實際行動支持在地農民。

(中時 )