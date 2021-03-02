以有機作標榜的「樂扉寶寶米餅」，今遭離職員工爆料以工業用氮氣填充包裝，且工廠內充斥老鼠屍體、蟑螂流竄；負責核發有機標章認證的采園生態驗證有限公司，今下午暫時終止展裕公司的有機標章，並要求廠商回收所有標示「有機認證」的食品。

近日有樂扉公司前員工向周刊爆料，「樂扉寶寶米餅」為了節省成本，竟違法以工業用氮氣填充米餅包裝，對寶寶健康安全有疑慮，且廠房布滿老鼠夾，充斥老鼠屍體和流竄的蟑螂，就連機台輸送帶上用來盛裝米餅的白色塑膠盒，都看得到老鼠屎尿，環境品質令人作嘔。

新北市衛生局獲報後前往稽查並表示，稽查時發現工廠使用的氮氣鋼瓶上，大剌剌寫著「禁用食品」字樣，已立即將有疑慮的6項產品全部下架，並令業者限期改善；但廠房環境未發現有病媒、老鼠、蟑螂等。

由於樂扉品牌標榜有機認證，負責核發有機標章的采園生態驗證公司，今下午已暫時終止業者持有的有機標章認證，並要求業者全面回收所有標榜「有機」的產品，待調查結果出爐，會再評估是否重新核，調查結果最快15天內完成。

采園生態驗證公司董事長張世鈺說明，氮氣本體並非有害氣體，台灣法規也未明確定義氮氣標準，但樂扉使用的氮氣瓶外身明確寫著「工業用氮氣」，仍存有食安疑慮，與有機標準不符，今下午暫時終止其有機標章，後續會逐一釐清氮氣疑慮、環境衛生狀況。

(中時 )