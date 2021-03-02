美國大型零售商沃爾瑪（Walmart）旗下的Flipkart，預計將在更多印度城市內，開展線上販賣食品雜貨等日常生活用品業務。沃爾瑪此舉也被外界認為，要跟亞馬遜(Amazon)與當地最大民營公司信實工業（Reliance Industries）好好地一較長短。

Flipkart於2日表示，已經將線上雜貨店業務擴張至全印度50多個城市內，計劃未來六個月內可望再推向70多個點。

這家位於邦加羅爾 (Bengaluru)電子商務業者表示，過去一年中，由於疫情所致，許多印度人開始習慣在網上購買生活必需品，自己線上雜貨店業績成長很快速。

Flipkart指出，雜貨項目仍然是印度成長最快的產業之一。信實工業（Reliance Industries）旗下的JioMart，在2020年挾帶母公司豐富資源，強勢進入印度線上雜貨市場。目前，亞馬遜與BigBasket等都是競爭同業。據悉，印度塔塔（Tata）集團將入股阿里巴巴旗下的BigBasket。

信實在印度首富穆克什安巴尼（Mukesh Ambani）支持下，2020年從包括臉書(Facebook)與Alphabet的谷歌(Google)等，募資超過200億美元做為支援JioMart銀彈之用。

Flipkart線上雜貨業觸角，最近已擴張至包括加爾各答，浦那與艾哈邁達巴德等大城市。Flipkart補充，雜貨用品是線上購物一塊重點，也是Flipkart要能吸引新客戶上線採買的主要項目。

(時報資訊)