台康生技（6589）2日宣布，與日本藥廠簽訂長期供貨合約，成為台灣第一家為日本上市的生物藥品長期生物製藥供應廠商。該藥品為癌症治療必須用藥，在日本市占率於同品項中超過30％以上，將為營運添加強勁成長動能。

台康表示，該產品經由客戶轉廠技術移轉後，台康以5倍產能擴增的量產優化，完成在日本上市法規所需製程驗證與連續成功批次GMP生產、及達到法規單位就品質系統全盤檢視標準，最後正式取得PMDA之「醫藥品適合性調查結果通知書」調查結果判定符合醫藥品、醫療機器等之品質、有效性及安全性等之相關法律規定。在日本取得本上市產品生物製劑原料藥的第一生產廠。也再次證明台康的技術能量已達世界級水準，能穩定供應生產技術與生物藥產品給國際廠商。

營運表現耀眼的台康，因有授權金和CDMO（研究開發暨生產服務）挹注，去年營收正式跨過10億門檻，以10.71億元，交出年 增124％佳績，今年1月營收0.9億元，年成長率也高達86.2％。

台康GMP生物藥生產廠去年獲日本厚生勞動省授權獨立行政法人醫藥品醫療機器總合機構PMDA（Pharmaceuticals and Medical Devices Agency）查核通過後，該合作日本藥廠即已開始向台康採購原料藥在日本生產製劑銷售，同時進行長期供貨合約的談判，並於2日完成簽約。

該產品是癌症治療必須用藥，在日本市占率於同品項中超過30％以上。台康簽訂此長期供應合約後，每年將有穩定的生產訂單並實質挹助CDMO的營收，近二年該產品將占微生物廠產能至少五成。

台康是海峽二岸三地唯一一家，也是亞洲少數幾家被日本PMDA查核通過的生物藥製造廠，透過本生產產品在日本銷售的實績，將更擴大在日本市場的競爭優勢，也大大提升日本及國際生技公司來台委託台康生技生產生物藥的意願及信心，此重大里程碑將會加速擴大CDMO的業務成長。

台康CDMO業務從2013年開始營運，年年營運都呈現高成長，今年該公司更繼承接疫苗生產及美國、日本、歐洲、及台灣等全球製藥及生技公司的委託業務，逐步邁進成為國際型生物藥CDMO公司。

(工商 )