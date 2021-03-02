網路詐騙事件頻頻發生，新莊分局為有效宣導，找來網紅「閃閃亮」共同拍反詐騙影片，藉由網友轉傳分享，讓民眾能關注這類議題，影片上傳4天，成功吸引近3萬次點閱。

新莊警分局中平派出所警員王柏勝，警專36期畢業從警一年多，是一名23歲的年輕警員，因近期常受理網路詐騙案件，靈機一動想到若邀請網紅共同拍攝反詐騙影片。最後聯繫網紅閃亮亮團隊，商討警民合作的可能性，對方認為影片若能對公眾有益，決定免費協助拍攝。

影片內容有別於制式較為刻板的反詐騙宣導影片，而是藉由員警與網紅雙方進行有趣的對談，內容提及常見詐騙手法，諸如「假投資」及「假援交」詐欺等等，常隱藏在惡性網頁及交友軟體內，不少網友看了都驚嘆紛紛留言：「原來詐欺離我們這麼近」、「很推這部反詐騙小知識」。

網紅「閃亮亮」過去因在路邊販售紅豆餅，意外以清純臉蛋和火辣身材走紅，被譽為台中的「紅豆餅女神」，iG擁有超過70萬追蹤者。

新莊警方提醒，遇到類似詐騙的行為不要慌張，一定要冷靜多方求證，不要衝動行事，將很有機會避免不必要的損失。

(中時 )