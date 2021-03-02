德州暴風雪導致大斷電的影響仍持續發酵，當地最大、最老牌的供電商布拉索司電力公司（Brazos Electric Power Cooperative）因為無力支付高達21億美元（約新台幣585.2億元）的帳單，於1日宣告破產。

2月中德州暴風雪導致大斷電的影響仍持續發酵，繼民眾繳不起高額電費帳單後，現在當地最大、最老牌的供電商也因為無力支付高達21億美元（約新台幣585.2億元）的帳單於昨（1）日宣告破產。

綜合路透社、美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，2月中壟罩德州的冰風暴，除了造成百萬戶斷電、停水、無暖氣可用，釀成數十人凍死外，後續影響仍持續發酵，不只民眾繳不起高額電費，當地最大、最古老、服務超過66萬戶的供電商布拉索司電力公司（Brazos Electric Power Cooperative）也因為支付不起天價帳單於昨日聲請破產保護。

2月中的冰風暴導致德州近半電網失效，不過當地各大電力公司仍持續盡力供電，它們被迫以極高的費率購買替代能源供電，以及支付其他費用，現在布拉索司電力公司從電網營運商德州電力可靠度委員會（Electric Reliability Council of Texas，ERCOT）收到的帳單顯示，13日至19日短短7天的電費高達21億美元。

布拉索司電力公司昨日發布聲明指出，21億美元帳單是公司2020年電費帳單的3倍，而德州電力可靠度委員會要求在幾天內支付，儘管布拉索司電力公司可以要求消費者付費，不過他們昨天表示不會轉嫁給消費者，「不會將這場災難性的金融事件強加到會員及消費者身上。」

德州電力可靠度委員會是德州當地電力調度機構，他們向購電者收費，也向上游供電者付費。在德州電力可靠度委員會的推動下，冰風暴期間，電價現貨市場的價格被推高至每百萬瓦時9,000美元，服務費率也提高至平時的500倍。

能源專家指出，布拉索司電力公司聲請破產可能只是第一槍，由於多數德州居民使用的是固定費率計價，這使的供電商面臨價格波動的風險。德州電力可靠度委員會昨天表示，總計各大供電商仍有高達24.6億美元帳單尚未支付，顯示當地供電市場的財務壓力相當大。

(中時新聞網)