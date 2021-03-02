顏寬恒爆標哥不為人知秘密！心疼他「一本初心都沒改變」

前台中立委顏寬恒日前接受《中時新聞網》專訪，被問到去年年底顏清標幫助雲林碗粿父女，霸氣買下160碗碗粿一事時，開玩笑的說「我爸就是一個好…好管」，意外的爆料嚇壞一旁主持人，他也自動消音改口表示，爸爸很熱心，看不過去的就要管，大的事情人家會來拜託，而小事他也會幫忙協調，這已經是他的行為模式了。

前立委顏寬恒談父親顏清標。(翻攝/Youtube)

「我爸爸一本初心都沒有改變。」顏寬恒心疼的說，不管外界對爸爸有什麼評論，他還是跟過去當政治人物時一樣急公好義，反而是家人會捨不得他，覺得他剛開完大刀應該要多休息，不應該讓自己這麼忙。顏清標換肝手術成功後，也有許多民眾表示「瘦好多、白頭髮變多了」顏寬恒則認為，大家習慣看他20、30年來胖胖的樣子，但其實瘦下來才是健康，更笑著說，爸爸最喜歡看別人吃東西，會一直叫我們吃，我們就一直控制體重。最後還加碼爆料：「現在白頭髮那麼多，其實是他以前有染髮啦」！

鎮瀾宮董事長顏清標和兒子顏寬恒。(圖/本報資料照)

面對外界對爸爸的評論有褒亦有貶，顏寬恒表示，政治人物不管做得再好，都還是會有反對的人，就算做得很差、沒做事，也還是會有人支持，所以其實要看破這些。此外，被問到「有沒有和爸爸對罵過」時，更幽默直言，沒有跟爸爸對罵過啦，沒對罵過就吃藥吃很久了，現在做錯事情也不會硬凹，不管是責難還是誇讚，他都心存感激。

(中時新聞網)