北投分局偵查隊偵查佐林逢振，2019年8月28日發還給張姓民眾遺失的5萬元，只發還其中1萬元，另將4萬元占為己有，民眾覺得有異，聯繫第一時間處理的派出所員警，2人親赴分局對質，林稱保管袋被勾破掉出4萬，隨即發還差額，但法官查看保管袋並無破損，依貪汙罪判處徒刑2年8月，褫奪公權2年，可上訴。

從警28年的林逢振，2017年1月承辦北投分局拾得物業務，2019年8月21日受理張姓民眾遺失現金5萬、存摺8本，28日，林通知民眾到分局領回，他卻將其中4萬元占為己有，後經張發現異狀，找到派出所員警，員警說當時受理遺失物後，在保管袋上寫明50張千元鈔票，不知為何變成1萬元，並與張一起回到分局，找來督察人員一起對質。

林辯稱，沒有拆開保管袋，張姓民眾來領回時說遺失1萬元，沒過多久又跑回來說遺失5萬。而原本保管袋4萬元，就算沒有發還，也要送到警察局，不可能據為己有。而辯護人則說，林有青光眼，看不清楚保管袋上的金額，但領據上確實簽1萬元，若要侵佔，則會請民眾簽5萬元領據。

判決指出，林在對質時說，罪近案件比較多，勾在一起，拿出來時勾破保管袋，並在小倉庫找了5到10分鐘，才拿出4萬元給張姓民眾點收。但根據督察組拍攝的保管帶，只有帶口有拆封，旁邊都是完整，並沒有破損，而且就算被「勾破」，不規則形狀也不會掉出40張鈔票。

另外，林辯稱剩下4萬要交給警局公告，但警局承辦人說，若全部發回就不會公告，而且根據領據上的1萬元，在張男的對質時找到差額4萬元，已將1改成5字，證明若沒有被發現，林若將領據上的數字改為5也不會被發現，即可現金侵佔入己，並將此案報結，警局並不會知道。

判決指出，林抽出1萬元時，就已經知道遺失現金是5萬元，假使民眾真的說遺失1萬，理當再次確認上方金額，但林辯稱手邊沒有資料確認遺失物，並不可採。並痛斥，林見張姓民眾年邁，抱持著找回來部分就好的心態，未必會進一步查證，因而心生歹念侵吞現金。

而且，林見張找來員警質問時，還企圖狡辯，足以證明林將4萬元現金侵佔入己的犯意，法院依侵占職務上持有之非公用私有財物罪判刑。

(中時 )