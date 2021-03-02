苗栗縣政府連年辦理「苗栗陶藝術節」，推廣苗栗陶藝的發展與當代陶藝多元面貌，去年苗栗年輕世代的陶藝名家李仁燿、賴羿廷、張維翰，在苗栗陶藝術節親自示範陶藝手拉坏、擠坯及壓條技法，2日3人將陶藝作品捐贈苗栗縣政府典藏，象徵共築苗栗陶藝文化，展現公家單位與民間的攜手互助。

李仁燿、賴羿廷、張維翰去年在苗栗陶藝術節記者會現場創作，作品經過窯火焠煉、時間的沉澱，從坯土成為藝術精品，分別取名為「綻藍」、「經綸滿腹」及「春曉」。

縣府文化觀光局指出，2016年首辦「苗栗陶 臺灣柴燒藝術節」，每年持續舉辦，去年即使受到新冠肺炎影響，仍透過「2020苗栗陶藝術節」，讓更多人了解苗栗陶藝的發展與當代陶藝多元面貌，結合展覽、陶藝市集、現場陶藝大師示範創作以及藝文表演等活動，展現苗栗陶藝之美。

苗栗縣長徐耀昌代表受贈，他肯定3位大師的技藝超群，縣府投注相當多的關心與資源，維護及傳承苗栗陶藝技藝，期望苗栗陶藝招牌擦得更亮，走得更遠，讓苗栗陶藝產業永續發展。

(中時 )