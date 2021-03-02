震旦集團（2373）旗下震旦雲2日與臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系進行產學合作備忘錄簽署及揭牌儀式。震旦雲以豐富的人資系統與AI領域的整合經驗，為企業提供更精準的雲端服務，並透過產學合作培育更多數位人才。

臺師大科技系主任林坤誼和震旦雲副總經理林敬寶2日共同簽屬合作；並在臺師大科技系成立「震旦雲AI人資實驗室」，以專業人資與AI顧問陣容，發展AI預測服務，培育未來數位人資專才，協助企業精準找到好人才。

林敬寶表示，AI人資面試從2020年開始廣受金融業及電子業採用，主因防疫需求及ESG潮流下，AI人資面試符合降低碳排放量的標準。

臺師大科技系教授孫弘岳表示，傳統上人資面試帶有部分的偏見因此誤差相當大，AI人資面試可透過30分之1秒微表情判斷面試者的情緒、性格，並可分析以下人格特質，如情緒穩定性、外向性、經驗開放性、親和性、盡責性及人際溝通，企業透過該系統可精準找到適合人才。

臺師大科技與工程學院院長高文忠表示，眼球追蹤技術在醫學上已能成功判斷出亞斯伯格症，這項技術應用在AI人資面試上，可判別面試者是否誇大或造假。 震旦雲為協助學校建構「教學場域」與「研究數據」，此次提供「雲端人資系統」、「AI面試系統」、「AI人臉辨識系統」等平台授權，並捐贈一台「人臉辨識測溫機」；並於未來舉辦系統實作工作坊，培育人資領域的科技人才，提升AI科技應用的軟實力，預計一年將培育超過百位人資專才。

震旦集團持續回饋社會，深化大專院校產學合作，除了與臺師大成立「震旦雲AI人資實驗室」展開各項合作外，也和中央大學人資所合作，培育數位人資專才，讓學生能早一步學習人資領域新科技，接軌職場做好準備。

目前震旦雲的「AI面試系統」，已獲得許多知名金控業、科技大廠採用，大幅提升企業甄選的效率，例如：某金控集團招募儲備幹部時，採用AI面試進行，3天內就完成1,000人的面試，讓人才甄選變得精準快速。

震旦雲人資平台已累積50,000名使用者，達到新的里程碑，未來將持續以解決人資的痛點為優先，並融合AI人工智慧新科技，除了在人才甄選招募領域外，將發展人力排班、績效考核、智慧差勤、外勤商機等新應用。讓人資扮演數位轉型的先鋒，創新組織文化與生產力。

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