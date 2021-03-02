港星蔡少芬在2011年以宮廷劇《後宮甄嬛傳》飾演皇后，讓她再攀演藝事業高峰，蔡少芬近年則積極參加陸綜，讓她人氣很夯，不過蔡少芬今（2日）卻被傳出錄節目到一半身體不適、緊急送醫，對此，蔡少芬稍早則在微博發文向外界報平安，同時，她也認了進醫院一事。

微博博主今瘋傳蔡少芬錄節目到一半、突然身體不適，蔡少芬錄影因此緊急喊卡、並到醫院看診，陸網還流出蔡少芬的就醫照，只見蔡少芬身穿一身黑、戴口罩現身醫院，蔡少芬表情嚴肅，身體狀況讓外界很擔心。

蔡少芬錄影被狗咬，慎重起見，她也到醫院打狂犬疫苗。（圖／取材自蔡少芬微博）

對此，蔡少芬下午則在微博發文認了就醫一事，她強調，本來是一件小事「但好多朋友擔心我，所以，就告訴大家吧」，蔡少芬還原錄影現場：「我在拍攝節目的時候，不幸給在那兒的狗狗咬了一口」，所幸傷口不大，但因為有破皮，為了保險起見，蔡少芬還是到醫院檢查，她也打了一針狂犬疫苗。

蔡少芬也向外界報平安：「所以大家不用擔心」，而照片中，蔡少芬手上的傷口雖然不大，但瘀青明顯，好姊妹陳法蓉心疼說：「咬在你身！痛在我心！」蔡少芬則回應討拍：「快回來錫錫（親親、抱抱）我！」雙輸好感情溢於言表，而網友也紛紛留言：「娘娘注意身體」、「打狂犬疫苗是對的 保護自己」、「錄影要注意安全」、「祝娘娘早日康復」。

蔡少芬微博全文。（圖／取材自蔡少芬微博）

(中時新聞網)