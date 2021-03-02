高雄市鼓山區美術館附近今天（2日）上午爆發警匪槍戰，槍戰的地點還十分靠近前總統陳水扁的住所，大白天街頭傳出槍聲，嚇壞不少附近民眾。對此，陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中表示，該地周邊是密集的住宅區，而陳水扁之前也經常在那邊散步運動，他希望市民沒有受到驚嚇，並感謝警方維護高雄治安。

據了解，該起槍擊案為刑事局南部打擊犯罪中心和岡山分局、嘉義地區警方聯合偵辦一起擄人勒贖案，嫌犯疑似發現遭警方跟蹤，將白色BMW休旅車停在美術館附近路邊停車格，準備迎戰。

嫌犯遭警方駕車包圍，疑似朝警開槍，警方開槍還擊，雙方互轟19槍，嫌犯身中多槍，送往附近聯合醫院急救仍不治身亡。

由於槍擊案發生地點靠近陳水扁的住所，陳致中今(2日)在臉書上發文表示，早上在美術館公園旁發生警匪槍戰，家父之前每天在這邊散步運動，周邊是密集住宅社區，希望市民沒有受到驚嚇。同時，陳致中也對警方維護治安的行動表達感謝，「波麗士大人追緝過程沒有流血，感謝警方奮力守護高市治安」。

此事也在PTT上引起網友熱議，「扁扁沒事吧」、「阿扁早就回台南住了」、「阿扁早就不住那裡了」、「阿扁是無辜的」；此外，有些網友則表示，「那附近算高雄的富人區了也會發生槍戰」、「住豪宅還要擔心被流彈打到」、「元宵都過了，還在放鞭炮」。

早上在美術館公園旁發生警匪槍戰，家父之前每天在這邊散步運動，周邊是密集住宅社區，希望市民沒有受到驚嚇！謝天謝地～波麗士大人追緝過程沒有流血，感謝警方奮力守護高市治安。 由陳致中發佈於 2021年3月1日 星期一

(中時新聞網)