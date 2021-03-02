港股開高走低，上午一度漲逾4%，午後一路低走。香港財政司宣布，不排除進一步提高股票印花稅。

周二香港恆生指數跌356.71點或-1.21%，為29095.86點。國企股(H股)跌92.33點或-0.81%，為11361.35點。

香港財政司長陳茂波周二指稱，增加印花稅不會影響香港股市競爭力，不排除再提高印花稅；此前於2月24日，財政司宣布將印花稅上調至0.13%。

石油股集體下滑。中國石油跌3.2%；中石化跌2.3%；中國油氣跌4.8%；中海油跌3.4%。然中金表示，中海油已反映風險因素，將目標價上調為11.5港元

太陽能股下滑。信義能源跌8.9%；信義光能跌7.5%；福萊特玻璃跌5.5%。

國美零售跌18.9%。該公司將以每股1.97港元配售22.8億股；配售股份相當於已發行股本的10.58%。扣除相關費用，國美零售將收取所得款項約44.49億港元。

(時報資訊)