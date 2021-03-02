國泰金(2882)旗下國泰世華銀行於2018年底率先對外宣示自願遵循聯合國「責任銀行原則（PRB：Principles for Responsible Banking）」，並於今年2月通過確信程序，成為台灣首家遵循責任銀行原則執行成果通過會計師事務所確信之銀行。

國泰世華銀行逐步落實責任銀行六大原則，呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，積極發展太陽能及風力發電融資，除承作台灣首件太陽能融資案、首件赤道原則規範融資案及離岸風電聯貸案外，2019年亦主辦亞太地區最大的單一離岸風電開發場聯貸案。為展現永續經營的決心，國泰世華銀行於2019年10月起已不再新承作燃煤發電融資，並設定於2025年再生能源融資占發電業授信比重成長至85％的目標。

除了再生能源方面的努力，國泰世華銀行亦本著責任銀行原則，推動「職棒防賭信託」、「幸福守護安養信託」等服務，確保客戶資產運用方式，創造社會價值。其中「職棒防賭信託」至今已邁入第11年，目前參與職棒防賭信託現役球員已突破270人，信託資產規模已逾1.53億元，希望藉由防賭信託向大眾展現防賭決心，也為球員規劃儲蓄退休金，提升台灣職棒環境。

「聯合國環境金融倡議(UNEP FI)」於2018年11月，與全球28家銀行在全球圓桌會議上發起「責任銀行原則(PRB)」框架，並於2019年正式發佈，是全球金融業落實聯合國永續發展目標(SDGs)及巴黎氣候協定重要標竿。

(時報資訊)