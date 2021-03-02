《其他電子》同致1月獲利年增78倍 每股賺1.18元 17:052021/03/02 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 同致(3552)自結1月稅後盈餘為1.01億元，單月每股盈餘為1.18元。 同致因成為Tesla供應商，近期股價波動較大，應主管機關要求公告獲利自結數。 同致自結1月合併營收為8.53億元，年成長84.71%，稅前盈餘為1.17億元，稅後盈餘為1.01億元， 年成長7851.93%，單月每股盈餘為1.18元。 《造紙股》永豐餘去年獲利登峰 擬配息1.5元、殖息率5.5％ 《半導體》超豐擬配息3.1元創高 殖息率約4.37％ (時報資訊) #同致 #稅後盈餘 #單月 #每股盈餘 #年成長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 凱美1月自結獲利 月增1.3倍 04:102021/03/02 產業．科技 《電腦設備》廣錠去年每股虧1.24元 仍擬配股1元 07:442021/03/02 財經 《鋼鐵股》世豐2020年擬配息2元、配股1元 殖利率4.3％ 11:082021/03/02 財經 防疫物資夯 美德醫大賺4.79個股本 04:102021/03/02 證券．權證 《化工股》永光1月每股稅前獲利0.11元 13:412021/03/02 財經 《半導體》欣銓今年營運續創高 法人按讚升價 12:162021/03/02 財經 新至陞去年獲利創新高 每股盈餘首破一個股本 12:002021/03/02 財經 富邦金 獲利、每股淨值齊登峰 04:102021/03/02 金融．稅務 陸科創板公司2020年淨利年增近六成 11:112021/03/02 財經 達興 連三年配息5元 04:102021/03/02 證券．權證 力智電子2日申請登錄興櫃股票 15:122021/03/02 財經 財經熱門新聞 房地合一2.0 三年內出售課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 公股行庫人事地震 土銀董座、合庫總座請辭獲准 - 財經 - 工商 散戶被騙了 台股最慘底線曝 爆背後2大兇手 - 財經 大陸為稀土喊冤 工信部：稀土賣價只有土沒有稀 - 財經 公股行庫利多 將拉高配息 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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