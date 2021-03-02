同致(3552)自結1月稅後盈餘為1.01億元，單月每股盈餘為1.18元。

同致因成為Tesla供應商，近期股價波動較大，應主管機關要求公告獲利自結數。

同致自結1月合併營收為8.53億元，年成長84.71%，稅前盈餘為1.17億元，稅後盈餘為1.01億元， 年成長7851.93%，單月每股盈餘為1.18元。

(時報資訊)