散熱模組零件供應商安力-KY(5223)自結1月稅後盈餘為3600萬元，單月每股盈餘為0.84元；受惠於NB、遊戲機相關及伺服器訂單強勁，安力-KY預估，第1季業績有機會較去年同期倍增。

安力-KY挾業績創高，近期股價連番大漲，應主管機關要求公告獲利自結數。

由於NB訂單穩定，且伺服器及車用等非IT產品出貨放量，安力-KY自結1月合併營收為2.63億元，月增15.86%，年成長174%，再創單月歷史新高，單月稅前盈餘為4900萬元，稅後盈餘為3600萬元，年成長3500%，單月每股盈餘為0.84元。

就產品來看，今年1月伺服器散熱零件出貨高達900萬元，可望成為今年營收成長增幅較大的來源之一；車用配件1月出貨470萬元，較去年同月成長約兩倍，整體非電腦產品佔比也提升至19%。

安力-KY表示，由於NB及遊戲機相關需求延續，且公司順利切入伺服器市場，第1季業績有機會較去年同期倍增，在非NB新產品出貨逐步放量下，全年業績可望再創歷史新高。

(時報資訊)