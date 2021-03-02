彰銀(2801)統籌主辦宏華營造19.8億元聯貸案，已順利募集完成，於今（2）日簽訂聯貸合約。此聯貸案原擬籌組額度為19億元，在參加金融機構踴躍參貸下超額認購達147％，最終以19.8億元結案，顯見金融同業對宏華營造經營團隊的支持及肯定。

此次聯貸案資金用途為支應宏華營造承攬「高雄港第七貨櫃中心計畫－S1～S3碼頭護岸及新生地填築工程」所需履約保證金、預付款還款保證及工程周轉金，包括台新銀、一銀、臺企銀、永豐銀、台中銀、高雄銀、兆豐銀、華銀及板信銀等10家金融機構參與。

宏華營造主要從事碼頭興建及港灣浚渫工程，包括海堤施築、填海造地、海底鑽炸、海管鋪設等工程項目，近年亦投入離岸風電及橋梁工程，擁有全台最大自有海事工程船隊，知名工程實績如高雄駁二藝術特區的亞洲最長旋轉橋，及2019年南方澳大橋坍塌救援工程。

宏華營造曾多次獲公共工程金質獎特優，專業實力及經驗兼具，為台灣海事工程龍頭企業。展望未來，隨著政府持續推動公共工程建設計畫，海事相關工程需求看增，可望進一步提昇營運獲利、再創佳績。

(時報資訊)